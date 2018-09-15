YPG'ye katıldığı için Türkiye'de tatilde iken tutuklanan İngiliz vatandaşına 7.5 yıl hapis

Türkiye'de "terörizm ilgili suçlamalar" nedeniyle 2017 yılından bu yana tutuklu durumda bulunan İngiliz vatandaşı Joe Robinson 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

25 yaşındaki Robinson, 2015 yılında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kürt silahlı güçlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Robinson, 2017 yılında Aydın'ın Didim ilçesinde Bulgar kız arkadaşı ile birlikte tatil yaptığı sırada otel odasında gözaltına alınmıştı.

Türkiye, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri'ni (YPG) "terörist örgüt" olarak değerlendiriyor.

Fakat İngiltere ve ABD, YPG'yi IŞİD'e karşı mücadelede bir müttefik olarak görüyor.

Robinson'ın nişanlısı da yargılandı

25 yaşındaki Robinson'ın annesi Sharon Chimejczuk, oğlu hakkında verilen hüküm kararını Cuma akşamı İngiliz Dışişleri'nden gelen bir telefonla öğrendiğini söyledi.

Chimejczuk, oğlunun 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, Bulgar nişanlısı Mira Rojkan'a "terörizm propogandası" nedeniyle verilen cezanın ise ertelendiğini kaydetti.

İngiltere'nin Lancashire bölgesinden olan Robinson'un sıhhiyeci olarak İngiltere ordusu ile Afganistan'da görev yaptığı bildiriliyor.

Guardian gazetesi 6 Ağustos 2017 tarihinde konu ile ilgili yaptığı haberde, Robinson'ın YPG içinde bir ay süresince sıhhiyeci olarak görev aldığını ve ardından da Irak'ın kuzeyinde peşmerge güçlerine katıldığını yazmıştı.

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