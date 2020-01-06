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YPG/PKK, DEAŞ'lıların kampından yüzlerce kişiyi daha serbest bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan yüzlerce kişiyi serbest bıraktı.

hol kampı
AA

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin Haseke ilindeki Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından salıverdi.

AA, kamptan çıkartılanların isim listesine de ulaştı.

YPG/PKK, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından yüzlerce DEAŞ'lı teröristi ve ailesini serbest bırakmış veya kaçmalarına göz yummuştu.

Örgüt bu şekilde ABD ve Batı ülkelerine, Türkiye'nin operasyonları durdurması için şantaj yapmaya çalışmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını bildirmişti.

Örgütün son iki ayda 1000'den fazla DEAŞ mensubu ve ailesini serbest bıraktığı biliniyor.

HOL KAMPI

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

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