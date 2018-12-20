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ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esad rejimi yetkililerinin, Kamışlı ilçesinde toplantı düzenledikleri iddia edildi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer alan iddiaya göre, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararı almasının ardından, YPG/PKK'lı terörist elebaşları ile üst düzey Esad rejimi yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Heseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir araya geldi.
Toplantıda, Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki petrol sahalarının rejim güçlerine devredilmesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği askeri operasyon ve ABD'nin çekilmesi konuları ele alındı.
ABD VE TÜRKİYE ALEYHİNE GÖSTERİLER
Terör örgütü yandaşları, Münbiç, Haseke ilinin Tel Barak ve Tel Temr beldeleri ile Rakka'nın kuzeydoğusunda yer alan ABD'nin Çelebi Üssü yakınında gösteriler düzenledi.
Gösterilerde, ABD'den Suriye'den çıkma kararını geri çekmesi de istendi.
Örgüt yandaşları ayrıca Türkiye karşıtı sloganlar da attı.
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI
Amerikan medyası, dün ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." demişti.
Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.
ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi ve Türkiye'ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular da halen yanıt bekliyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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