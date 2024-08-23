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        Haberler Gündem Politika YRP'li Kılıç: Daha çok gayret etmemiz lazım | Son dakika haberleri

        YRP'li Kılıç: Daha çok gayret etmemiz lazım

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Ne zaman tek yürek halinde hareket edebilirsek o zaman Gazze'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 20:43 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:43
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        YRP'li Kılıç: Daha çok gayret etmemiz lazım
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        Partisinin Hakkari İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Yeniden Refah Partisi ile hedeflerinin bölge insanını yaşadığı yerde iş ve aşla buluşturmak olduğunu söyledi.

        Hakkari'nin sütü, balı ve suyuyla öne çıktığını belirten Kılıç, Hakkari'de herkese Yeniden Refah Partisi'ni anlatmakla mükellef olduklarını ifade etti.

        Kılıç, partilerinin çözüm önerilerini, Hakkari için, Türkiye için güzel düşüncelerini anlatacaklarını dile getirdi.

        "DAHA ÇOK GAYRET ETMEMİZ LAZIM"

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Kılıç, şunları kaydetti:

        "Ne zaman tek yürek halinde hareket edebilirsek o zaman Gazze'ye ölüm kusturan siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak. İnsanları açlığa mahkum eden kapitalistler için de dünyanın sonu gelmiş olacak. Bugün Gazze'de yaşanan soykırım ve cinayetler karşısında Türkiye'den başka sesi çıkan devlet yok. Daha güçlü olmamız, daha çok gayret etmemiz lazım."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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