YRP'nin Ankara adayı Suat Kılıç: Çalışmaya başladık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in, Gazze'nin Refah bölgesinde sıkıştırdığı insanların üzerine bomba yağdırdığını belirterek, "Hedef, öldürerek azaltmak ve Gazze Şeridi'ni tamamen insansızlaştırarak Yahudi işgalcilerin yerleşimine açmaktır." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Antalya'da meydana gelen selden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

"MİLYONLARIN ÜZERİNE BOMBA YAĞDIRIYORLAR"

İsrail'in Gazze'de "güvenli bölge" olarak tanımlanan bölgede katliam yaptığını söyleyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Refah bölgesinde ilkel toplama kamplarında sıkışan milyonların üzerine bomba yağdırıyorlar. İsrail, Refah'ta sıkıştırılan masum Gazzeliler için ölüm emri verdi. Bu ölüm emri, baş destekçileri ABD ve İngiltere'nin bilgisi ve himayesinde verilmiştir. Hedef, öldürerek azaltmak ve Gazze Şeridi'ni tamamen insansızlaştırarak Yahudi işgalcilerin yerleşimine açmaktır."