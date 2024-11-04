YSK Başkanı Yener, seçimleri takip etmek için ABD'ye gitti

YSK Başkanı Ahmet Yener ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Ali Ürker, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri için Washingtona’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Federal Seçim Komisyonu’nu ziyaret eden heyet, seçim alanında çalışma gösteren diğer kurumlara da ziyaretler gerçekleştirecek ve oy verme günü dahil tüm seçim sürecini yerinde gözleyecek.