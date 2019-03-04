- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Yüksek Seçim Kurulu ( YSK),31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de müşahit bulundurulabileceklerine, sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebileceklerine hükmetti.
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vererek, "Bir seçim çevresinde seçime katılmayan fakat YSK tarafından seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen bir siyasi partinin, sandık başı işlemleri ile ilçe seçim kurullarının yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip etmek üzere müşahit bulundurulabilmesi konusunda seçim günü herhangi bir problemle karşılamamak için gerekli Kurul kararının alınmasını" istedi.
İstemi görüşen YSK, seçime katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de müşahit bulundurulabileceklerine, sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebileceklerine karar verdi.
Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adayların, birer müşahit gönderebileceklerinin hüküm altına alındığı belirtildi.
Aynı yasa uyarınca, ilçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında, siyasi partilerin aday ve müşahitleri, bağımsız adaylar ve müşahitleri ile ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcilerinin istedikleri takdirde hazır bulunacaklarının öngörüldüğü de kararda hatırlatıldı.
Kararda, Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de 298 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince müşahit bulundurulabileceklerine, sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebileceklerine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.