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        Haberler Gündem Güncel YSK son dakika duyurdu! 3 ilçede seçimler yenilenecek!

        YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi

        Yüksek Seçim Kurulu, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile 4 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:35
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        YSK duyurdu! 3 ilçede seçimler yenilenecek
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        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları inceliyor.

        AA'da yer alan habere göre Kurul, bu kapsamda şu ana kadar 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi.

        YSK, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin iptalini kararlaştırdı.

        Bu yerlerde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek. YSK itirazların tamamını karara bağlamasının ardından kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.

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        #kayseri pınarbaşı
        #Aksaray Güzelyurt
        #Şanlıurfa Hilvan
        #son dakika
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