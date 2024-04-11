YSK kesin yerel seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel idarecileri belirlemek için sandık başına gitti. 81 ilde kesin olmayan sonuçlar açıklandı ancak oy kullanan milyonlarca seçmenin gözü YSK'ya döndü. YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıklamasıyla, seçimde kazanan adayların görevleri resmileşmiş olacak. Peki, YSK kesin yerel seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...
31 Mart Pazar günü, 60 milyonu aşkın seçmen oy kullandı ve tüm yerel yöneticiler belirlendi. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı ve ardından itiraz süresine girildi. Şimdi gözler itiraz süresinin biteceği ve YSK'nın kesin yerel seçim sonuçlarını açıklayacağı tarihe döndü. İşte, detaylar...
SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına 2 Nisan 15.00'e kadar, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00'ye kadar, YSK'ye ise 10 Nisan Çarşamba saat 17.00'ye kadar itirazda bulunma süresi verilmişti.
Bu süreler tamamlandıktan sonra diğer bir aşama olan 'olağanüstü itiraz' süresi ise 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.
YSK KESİN SEÇİM SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
7 Nisan’da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. YSK’nin itirazları değerlendirmesinin ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor.