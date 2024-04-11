SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına 2 Nisan 15.00'e kadar, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00'ye kadar, YSK'ye ise 10 Nisan Çarşamba saat 17.00'ye kadar itirazda bulunma süresi verilmişti.

Bu süreler tamamlandıktan sonra diğer bir aşama olan 'olağanüstü itiraz' süresi ise 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.