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Haberler Gündem Politika YSK, seçim kurullarının 6 Temmuz'a kadar belirlenmesi kararı aldı
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YSK'dan seçim kurulları kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar verdi.

YSK, seçim kurullarının 6 Temmuz'a kadar belirlenmesi kararı aldı
YSK'dan seçim kurulları kararı
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AA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, 6 Nisan'da yürürlüğe giren 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinde il ve ilçe seçim kurullarının oluşumuna ilişkin değişiklikler yapıldığı hatırlatıldı.

Kararda, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde seçim kurullarının yeniden belirlenmesinin hüküm altına alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine, ad çekme işlemlerinin ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca, kıdem esasına göre belirleme işlemlerinin ise ilgili seçim kurulları tarafından yapılmasına karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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