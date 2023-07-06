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2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite sınavı YKS; TYT-AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde 17-18 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından uygulandı. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına sınavda ter döken adaylar, YKS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. İşte 2023 YKS sonuç tarihi...

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  • YSK SONUÇ TARİHİ! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    YKS sonuçları için geri sayım başladı. 3 milyon kişinin katılım sağladığı YKS, 17-18 Haziran tarihlerinde uygunlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar YKS sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişebilecek. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" İşte 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
  • YSK SONUÇ TARİHİ! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
  • YSK SONUÇ TARİHİ! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR? 

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
  • YSK SONUÇ TARİHİ! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

    Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
  • YSK SONUÇ TARİHİ! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

    Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

     
  • YSK SONUÇ TARİHİ! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

    Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

     
  • YSK SONUÇ TARİHİ! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

    TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

     
  • YSK SONUÇ TARİHİ! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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