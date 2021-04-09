YTB Başkanı Eren'den PKK sempatizanlarının Türk toplumuna yönelik saldırılarına karşı Fransa'ya çağrı

AA

Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK destekçilerinin Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Türk Kültür Merkezi'ne ve mescitlere saldırdığını belirterek, "Fransa'da 1 haftada Türk toplumunu hedef aldıkları 4. saldırı bu! Oradaki kamu güvenliğine de zarar veren bu teröristler için Fransa'yı artık gereğini yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.