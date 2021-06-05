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YTB'den AA ve TRT iş birliğinde "Asya Pasifik Online Medya Akademisi" eğitimi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından AA ve TRT iş birliğinde düzenlenen "Asya Pasifik Online Medya Akademisi" eğitimi sona erdi.

YTB'den AA ve TRT iş birliğinde
AA

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AA ve TRT iş birliğinde düzenlenen "Asya Pasifik Online Medya Akademisi" 1 ve 2 programları kapsamında, Asya Pasifik bölgesinde yer alan topluluklara mensup medya çalışanlarına AA ve TRT'nin uzman kadrosu tarafından 10 farklı konuda 32 saat eğitim verildi.

"Asya Pasifik Online Medya Akademisi 1" programında, AA'nın deneyimli kadroları, katılımcılara, "Haber Yazım Teknikleri", "Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları" ve "Özel Haber" başlıklarını içeren 9 saat eğitim verdi.

"Asya Pasifik Online Medya Akademisi 2" kapsamında ise TRT'nin uzman isimleri "Sosyal Medya İçin Video Yapımı, Akıllı Cihazlar ile Fotoğraf ve Video Çekim Teknikleri, Fotoğraf Uygulaması, Ekranda Haberin Belirleyici Unsurlarını Oluşturma, Yapımcılık, Dekor/Sahne Tasarımı ile Temel Metin ve Senaryo Yazarlığı" konularında tecrübelerini aktardı.

İki haftalık eğitimlerde, farklı ülkelerde faaliyet gösteren medya mensupları ile ilişkiler geliştirilerek tecrübe paylaşımında bulunuldu.

"Asya Pasifik Online Medya Akademisi 2" eğitimi, TRT yapımcıları Adnan Yıldırım ve Uğur Saatçi'nin verdiği "Temel Metin ve Senaryo Yazarlığı" dersinin ardından düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

Kapanış programında konuşan YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, medya alanındaki iş birliğinin önemine dikkati çekerek YTB’nin Asya Pasifik bölgesine yaptığı faaliyetleri anlattı.

Turus, "Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan Kutadgu Bilig'in, gelecek kuşaklara aktarılması adına YTB tarafından Kutadgu Bilig Araştırmaları Tarihi projesi hazırlanıyor." dedi.

Bunun yanında üniversite düzeyinde eğitime yardımcı kaynak olarak oluşturulan Çağdaş Uygur Edebiyatı eserleri çalışmasını hataya geçirdiklerini ifade eden Turus, "Farabi Online Eğitim" programı ile de bölgedeki ülkelerin diasporalarda yaşayan ortaokul ve lise çağındaki gençlere yönelik fen ve matematik kursları düzenlendiğini sözlerine ekledi.

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