YTB'den Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - TİRAN

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yardımlarının bitmediğini ve her zaman Arnavut kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.TİKA'nın daha önce çeşitli şehirlerde 3 bin 500 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığını belirten Yörük, "Yurtdışı Türkler Başkanlığımızın katkılarıyla, desteğiyle kurulmuş olan Türkiye Mezunlar Derneğimiz Türkiye'de eğitim görmüş, Türkiye'den mezun olmuş Arnavut kardeşlerimizi bir çatının altında topluyor ve önemli bir vazifeyi yerine getiriyor. Sadece bu yaptığı eğitim ve kültürel hizmetlerle sınırlı kalmayıp Türkiye Mezunlar Derneği faaliyetlerine sosyal faaliyeti de, yardım faaliyetini de eklemiş oldu." ifadelerini kullandı.Yörük, "Daha dün Kızılay Genel Müdürlüğümüzün Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gönderdiği 1,5 ton koruyucu tıbbi malzemeyi Arnavutluk Kızılhaçına teslim ettik." dedi.Türkiye'nin Arnavutluk'ta, Balkanlar'da ve tüm dünyada iyilik ve dayanışmayı yaymaya çalıştığını belirten Yörük, "Ümit ediyorum bu dayanışma ve yardımlaşma ruhu bu salgından sonra tüm dünya milletleri arasında ağır basacaktır ve Türkiye'nin de bu her türlü övgüye layık çabaları layık olduğu şekilde takdir edilecektir." şeklinde konuştu.TÜMED Başkanı Egert Haxhiu da Türk kurumlarının ihtiyaç duyulduğu her anda yanında olduklarını söyledi.Türk kurumlarının geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremde, salgın sürecinde ve farklı durumlarda Arnavut halkının ihtiyaç duyduğu çeşitli tıbbi yardımlar getirmek suretiyle yanlarında olduğuna dikkati çeken Haxhiu, "Türkiye hükümetine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk devletine, Türk halkına, YTB'ye ve ihtiyaç duyulan her yerde insanların yararına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Kötü günde ve iyi günde yanımızda olan Türk halkına minnettarız." ifadelerini kullandı.Yardım ulaştırılanlardan Jona Ceka, Türk kurumlarının ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtarak her ay yanlarında olduklarını ifade etti.Latif Rrupuli de "Bize yardım eden Türk kurumlarına çok minnettarım. Çok ihtiyacımız vardı. Diyabet hastasıyım ve destek bulamadım. Türk kurumlarına bize yardım ettikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.YTB'nin desteğiyle tereyağı, şeker, un, makarna, tuz, pirinç ve diğer gıda ürünlerinden oluşan 350 gıda kolisi Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.