AA

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın yurt dışında yaşayan vatandaşların ana dil konusundaki yetkinliklerini, ifade kabiliyetlerini artırmaları ve Türkçeyi hayatlarının her alanında etkin bir şekilde kullanmaları için düzenlenen çeşitli projeler kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, her yıl düzenlenen "YTB Türkçe Ödülleri" yarışmasının, bu yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700’üncü yılı nedeniyle 2021'i "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etmesinin ardından bu yıl "YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" ismiyle düzenleneceği aktarıldı.

Türkçe’nin doğru, düzgün, güzel ve yaygın bir şekilde kullanılması hedefiyle farklı alanlarda ilana çıkan programın "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı"na anlam ve heyecan kattığı değerlendirilen açıklamada, program isminin, kurduğu şiir iklimi ile insana dair sevgi ve inancın remzi olan Türk şiirinin baş tacı Yunus Emre ile şereflendirdiği ve 2021 yılında "YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" ismi ile ilana çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, yarışmanın öykü, şiir, deneme ve kitap desteği olmak üzere 4 ayrı kategori altında düzenlenecek olup her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacağı kaydedildi.

Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında Türkçe'nin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi ve imla kurallarına uygunluk, başvuru yapılan kategorinin şekli ve teknik özelliklerine asgari düzeyde uygunluk, özgünlük ile üslup olacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyat üretimini artırması, zenginleştirmesi ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırmasının da değerlendirme açısından önem taşıdığına dikkati çekildi.

- Ödüller

Açıklamada, öykü, şiir ve deneme kategorisinde dereceye giren adaylara, birincilik ödülü olarak 20 bin lira, ikincilik ödülü olarak 15 bin lira, üçüncülük ödülü olarak ise 10 bin lira verileceği, bunun yanında ise seçilen bir esere 10 bin lira Yunus Emre Özel Ödülü takdim edileceği bildirildi.

Kitap desteği kategorisinde ise ilk 5'e giren eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 20 bin liraya kadar destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, bununla birlikte tüm kategorilerde ilk 10'a giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edilecek olup YTB Yazarlık Akademisi Programı'na da ücretsiz olarak katılma imkanı sunulacağı, kitap seti kazananlara hediyesi YTB Türkçe Ödülleri Ödül Gecesi ya da Yazarlık Akademisi programı akabinde takdim edileceği duyuruldu.

- Başvurular 30 Haziran'a kadar sürecek

Açıklamada, son başvuru tarihinin 30 Haziran 2021 olarak belirlendiği yarışmaya katılmak isteyen vatandaşların eserlerini istenilen belgelerle birlikte YTB tarafından ilan edilen başvuru süreleri içerisinde elektronik posta yoluyla (turkceodulleri@ytb.gov.tr) iletmeleri gerektiğinin altı çizildi.

Yarışmaya başvurmak için gerekli olan başvuru formu, özgeçmiş şablonu ve şartnamenin www.ytb.gov.tr adresindeki YTB Türkçe Ödülleri ilan sayfasından indirilebileceği kaydedilen açıklamada, başvuru süreci içerisinde gönderilmeyen eserlerin yarışmaya kabul edilmeyeceğine dikkati çekildi.