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YTB'den uluslararası öğrencilere fotoğraf eğitimi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB),Türkiye Bursları programı ile üniversite eğitimi alan uluslararası öğrencilere YTB Ankara Ofisi'nde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) iş birliğiyle fotoğrafçılık eğitimi düzenledi.

YTB'den uluslararası öğrencilere fotoğraf eğitimi
AA

YTB'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen eğitim çerçevesinde 15 ülkeden iletişim alanındaki öğrencilerin yer aldığı ilk grup açılışı için YTB Ankara Ofisi’nde düzenlenen programa YTB Başkanı Yardımcıları Sayit Yusuf ve Abdulhadi Turus'un katıldığı bildirildi.

Açıklamada, öğrencilerin eğitimler süresince teorik olarak aldıkları çekim teknikleri dersinin uygulamasını Ankara Kalesi çevresinde tarihi bir rotada gerçekleştirilen "Foto Safari” programıyla yaptıkları ve öğrencilerin ilk olarak şehrin en eski tarihi bölgesi olan Hamamönü’nün kültürel dokusuyla tanıştığı ifade edildi.

Öğrenciler, Hamamönü ziyareti sonrasında Ankara evi mimarisini yansıtan Hamamarkası sokaklarını ve 17. yüzyıldan beri misafirlerini ağırlayan şimdilerde ise antikacılara ev sahipliği yapan Pirinç Han’ı ziyaret etti.

At Pazarı ve Saman Pazarı bölgelerinde şehrin tarihi ve kültürel mirasını, ardından şehrin en eski ve önemli yapılarından olan Aslanhane ve Ahi Elvan Camii’lerinin tarihi güzelliklerini fotoğraflayan uluslararası öğrenciler, son olarak Ankara’nın en çok ziyaret edilen mekanlarından olan ve tarihi milattan öncelere dayanan Ankara Kalesi’nde şehrin eşsiz manzarasıyla programı sonlandırdı.

Açıklamada, profesyonel foto muhabirleri eşliğinde öğrencilerin çektiği kareler için YTB tarafından fotoğraf sergisi de düzenleneceği belirtildi.

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