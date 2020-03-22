YTB'den yurt dışındaki vatandaşlara

AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB),yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bulundukları ülkelerde evlerinden çıkmamalarını istedi.

YTB, sosyal medya hesapları üzerinden yurt dışındaki vatandaşlara yönelik "Lütfen evde kalalım!" başlığıyla duyuru paylaştı.

Yurt dışındaki vatandaşlara Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeleri ve evde dinlenmeleri tavsiye edilen duyuruda, "Bizim için değerlisiniz." ifadesi yer aldı.

Vatandaşları bulundukları ülkelerde kalabalık ortamlardan uzak durmaya ve resmi uyarıları dikkate almaya çağıran duyuru, şöyle devam etti:

"Dünyada virüsün yayılma hızını dikkate alarak ciddi sağlık risklerini önlemek üzere seyahat etmeyiniz. Virüsün bulaşıcılığını göz önüne alarak kalabalık ortamlara kesinlikle girmeyiniz. Sağlığınızı riske atmayarak bulunduğunuz ülkenin yerel makamları ve ilgili büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızca yapılan resmi açıklama ve uyarılara riayet ediniz."

Yeni tip koronavirüsün yaygın görüldüğü ülkelere uçuşların tedbiren durdurulduğu hatırlatılan duyuruda, vatandaşların cenaze nakillerinin ise Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordinasyonda Türk Hava Yolları tarafından sağlandığı belirtildi.

Duyuruda, "Lütfen sükunet içinde kalarak, sağlığımız için gerekli hijyen kurallarına en üst düzeyde riayet edelim." ifadesi yer aldı.