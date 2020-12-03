YTB'nin desteğiyle Arnavutluk'taki öğrencilere kırtasiye yardımı

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YTB'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, ortaokul öğrencilerine sağlanan kırtasiye malzemesi ve çanta yardımı düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut'un da katıldığı aktarılan açıklamada, okul müdürü ve öğretmenlerinin sağlanan destekten mutluluk duyduklarını belirttikleri kaydedildi.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde yüksek öğrenimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine dönen mezunların oluşturduğu Türkiye mezunları dernekleri, Türkiye ile dostluk köprüleri inşa ederek kendi ülkelerinin kalkınmalarına katkı sağlıyor.

İhtiyaç sahiplerine de yardım eli uzatan mezun dernekleri, ülkelerindeki diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek oluyor.