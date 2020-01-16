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Haberlerİş-Yaşam

YTH'de yeni uygulama! Business Class indirimleri kaldırıldı

TCDD Taşımacılık, genelde iş insanlarının tercih ettiği “business class” vagonlarda öğretmen, öğrenci, engelli, TCDD çalışanı tüm gruplara yönelik indirimleri kaldırdı. Yolcular, bu vagonlarda tam bilet bedeli ödeyerek seyahat edebilecek. Uygulama, 3 Ocak itibarıyla başladı

yüksek hızlı tren business class

TCDD’den, “business class” vagonlarda, gerek bilet fiyatları, gerekse de servis kalitesi konusunda peş peşe adımlar geliyor. TCDD, yeni yılla birlikte “business class” vagonlarda, YHT’lerin hizmete sunulduğu günden bu yana süregelen indirimlere son verdi. Peki, “business class” vagonlarda uygulanan ve 3 Ocak itibarıyla kaldırılan indirimler neler? Tek tek sıralayalım:

- Gençler (13-26 yaşları arası) yüzde 15,
- Öğretmenler yüzde 15,
- En az 12 kişilik grup yolcular yüzde 15,
- 60-64 yaş arası yolcular yüzde 15,
- Yerli ve yabancı basın kartı sahipleri yüzde 15,
- TCDD personeli yüzde 20,
- Çocuklar (7-12 yaş arası) yüzde 50,
- 65 yaş ve üzerindeki yolcular yüzde 50.
- Askeri yolcular 15,
- Engellilere yönelik indirimler.

SADECE GİDİŞ DÖNÜŞTE İNDİRİM

TCDD kaynakları, “business class” vagonlarda sadece gidiş-dönüş bilet satın alınması durumunda yüzde 15 indirim yapıldığını, tüm kesimlerin “business class”ta tam bilet bedeli ödeyerek seyahat edebileceğini söyledi. Kaynaklar, diğer vagonlarda var olan indirimlerin devam ettiğini kaydetti.

ANKARA- İSTANBUL

YHT ile Ankara-İstanbul arası “business class” vagonlarda indirimlerin kaldırılması sonrasında yemekli-yemeksiz bilet fiyatları şöyle:

Anadolu yakası: Bir kişi yemeksiz 125, yemekli 155 TL
Avrupa yakası: Bir kişi yemeksiz 140.50 TL, yemekli 170.50 TL.

SERVİS KALİTESİ

TCDD, “business class” vagonlarda sunulan hizmet kalitesini de artırmayı hedefliyor. Yolculara, plastik yerine çelik çatal-bıçak verilecek. Servisler, tepside porselen tabak içinde yapılacak. İhale hazırlıkları sürüyor. Bu düzenleme sonrasında “business class” bilet fiyatlarının da belli bir oranda artması bekleniyor.

 

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