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Yük taşımacılığında mükemmelik nasıl yakalanır?

Yük taşımacılığında mükemmelik nasıl yakalanır?

Erkek çocukların büyük çoğunluğunun hayalidir TIR şoförü olmak, saatlerce süren uzun yolculuklara çıkmak. Rekabet ve gelişen teknoloji sayesinde tüm zorluklarına rağmen kadınların bile ilgisini çekiyor TIR şoförlüğü. Özellikle de konforlu araçlar... 

Peki, bu araçları bu kadar dikkat çekici yapan, taşımacılık firmaları için önemli olan özellikleri neler? 

Öncelikle durumu iki açıdan ele almak daha doğru olur. Filo sahipleri açısından TIR, bir de şoför gözüyle TIR (diğer adıyla çekici). Gelin göz atalım... 

İhtiyaçlar, rekabet şartları ve maliyet hesaplamaları, değişen dünyayla birlikte yeniden şekilleniyor. Dolayısıyla şirketler de rekabette öne çıkmak için 'en iyi' arayışlarını geliştiriyor.   

Taşımacılık işiyle uğraşan, onlarca araçtan oluşan filoya sahip işletme sahiplerinin bu dev araçlardan en büyük beklentisi yakıt tasarrufu sağlaması. Çünkü on binlerce km'de harcanan yakıt, en büyük gider kalemi durumunda. Rekabetçi fiyat için düşük yakıt tüketimi, ülkemiz sınırlarında önemliler listesinin başında geliyor. 

Yakıta bağlı olarak performans ve sağlamlık da ana etkenlerden. Aracın yolda arızalanması  ve tamir süresinin uzaması yükün zamanında teslim edilememesi ve zincir olarak diğer işlerin de aksamasına neden olacağından önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Burada çoğu işletmenin beklentisi, tatil günlerinde bile hızlı ve kesintisiz servis hizmeti alabilmek; aracın arızası ya da olağan bakımı sırasında kendilerine hızlı ve doğru çözümün sunulması. 

Taşımacılık sektörünün tehdit alanlarından biri de araçlarla ilgili öngörülemeyen giderler. Bakım ve servis anlaşmaları ile aracın kullanımından kaynaklanan giderleri azaltmak tercihi etkileyen önemli kriterlerden. 

Otomotiv şirketlerinin müşterilerine sunduğu "Sürüş Eğitimleri" ile güvenli ve ekonomik araç kullanımının şoförlere aktarılması maliyetleri düşürürken, dijital entegrasyonlar hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırıyor. 

Şirketler ihtiyaçları dahilinde araçlarını yenilemek istediklerinde ellerindeki aracın 2.el fiyatı ve pazardaki talebi de önemli hale geliyor. Aracın 2.el performansı, 'sıfır' halini alırken verilecek kararı etkileyen önemli bir kriter. 

Şoförler açısından ise kabin konforu, aracın sürüş kolaylığı ve ergonomik detaylar önemli. Uzun saatler boyunca zaman geçirilen, dinlenilen kabinde geniş düz zemin, hacimli dolaplar, yüksek tavan, rahat yatak ve koltuklar, kullanışlı ön panel, kör nokta açısından ayna konumlandırması, navigasyon özelliği, buzdolabı, kahve makinesi gibi aletlerin performansı kararları etkiliyor. 

Otomotiv sektöründe yerli üretimin en önemli temsilcisi Ford Trucks çekici serisi, "Her Yükte Birlikte" sloganıyla iş ortaklarına rekabette şirketlerini bir adım öne çıkaracak tüm bu avantajları sunuyor. 

Ford Trucks Çekici Serisi'nin kalbindeki Ecotorq motor, performans ve ekonomi arasındaki dengeyi kurarken, ergonomik ve konforlu olarak tasarlanan şoför kabininde her türlü ihtiyaca yönelik çözümler mevcut. 

Yeni Ford Trucks F-MAX'ta herhangi bir nedenle şeritten çıkıldığında Şerit Takip Sistemi; takip mesafesi tehlikeli şekilde azaldığında Aktif Acil Durum Frenleme Sistemi; aracınızın ve treylerinizin dengesi bozulduğunda Elektronik Stabilite Kontrolü de teknolojinin sunduğu olanaklar. 

Önde led gündüz farları, yan panellerin mandallı kilit sistemi ile kolaylık sağlaması, aracın dorse bağlantılarına trafik güvenliği düşünülerek sağ taraftan müdahale edilebilmesi, kör noktayı en aza indirgeyen ayna konumlandırması, aracın içinde rahat hareket sağlayan geniş hacimli kabin, düz, engelsiz zemin, çok miktarda ve hacimli dolaplar, aracın önünde konumlanan gizli basamaklar sayesinde ön cam hakimiyeti sağlanması, kapılarda ayakkabılar için özel basamak gibi pek çok ince detay F-MAX'ta düşünülmüş. 

‘’Uluslararası Yılın Kamyonu’’ Ödüllünün sahibi olan Yeni Ford Trucks F-MAX'ı daha yakından tanımak için >>>

 

 

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