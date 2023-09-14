Yük treni çarpan genç kurtarılamadı

Manisa'da yük treni çarpan genç, hastanede öldü
Manisa'da, demiryolu geçidinden karşıya geçmek isterken yük treni çarpan Muhammet Vehbi Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Manisa'nın Salihli ilçesinde yük treni çarpan Muhammet Vehbi Yıldız (18), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Adamoğlu Durağı'ndaki demir yolu geçinde meydana geldi. Işıklı sinyalizazyon ve uyarı levhası bulunan geçitten geçmek isteyen Muhammet Vehbi Yıldız'a, Alaşehir-İzmir seferini yapan yük treni çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.