Yük treni raydan çıktı
Zonguldak-Karabük arasında kömür taşıyan yük treni, heyelanla birlikte demiryoluna düşen kaya parçaları nedeniyle raydan çıktı. İki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu
Giriş: 07.01.2024 - 22:08 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:09
Karabük'ün Yenice ilçesi Balıkısık Köyü mevkisinde demiryoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Tren yolu kapanırken, Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, raylara düşen kaya parçalarından dolayı raydan çıkarak durabildi.
Kazada makinistler yaralanmazken, iki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.