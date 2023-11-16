Yukarı bakmayı unutmayın: Leonid meteor yağmuru bu hafta sonu zirve yapacak!

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Leonid her ne kadar bu hafta sonu zirve yapacak olsa aslında 3 Kasım'dan 2 Aralık'a kadar aktif olacak. Leonidlerin kaynağı her 33 yılda bir Güneş sistemini ziyaret eden 55P/Tempeş-Tuttle adlı küçük bir kuyruklu yıldız.