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Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un Sivas heyecanı

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kariyerinde önemli bir yeri olan kırmızı-beyazlı takımla yapacakları maçın kendisi adına heyecan verici olacağını söyledi.

Bülent Uygun

Bülent Uygun, yaptığı açıklamada, 2009'da Sivasspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez deplasman maçı için kente gideceğini belirtti.

Sivasspor'un ve Sivas'ın kendisinde özel bir yeri olduğunu, hayatının en önemli 7-8 yılının bu kentte geçtiğini anlatan Uygun, şöyle konuştu:

"Kendi hayatıma ve çocuğuma adayamadığım o günleri, Sivas halkı için adadık, başarıdan başarıya koşturduk. Hatta Anadolu'nun diriliş hikayesini Sivas'ta yazdık. O zaman seyircimiz vardı. Şimdiki gibi taraftarımız yoktu. Şimdi taraftar toplulukları takımlarına inanılmaz destek oluyor. Benim adıma heyecan ve mutluluk verici olacak."

Demir Grup Sivasspor deplasmanında kazanma adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Uygun, "Futbolun bütün güzelliğini sergilediğimiz bir maç olacak. Keşke seyircili oynansaydı ama nasip böyle. Gideceğiz ve futbol adına her şeyimizle oynayacağız." diye konuştu.

Her maçı kazanmayı hedefleyen bir futbol felsefesine sahip olduğunu dile getiren Uygun, "Ekibimle antrenman metotlarını ona göre belirler, rakibi iyi analiz edip, kazanmak için sahaya çıkarız." ifadelerini kullandı.


Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devletin önlemler aldığını dile getiren Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedbirlere uyalım ve bundan kısa sürede kurtulalım. Bu bizim için bir vatani görevdir. Aynı askere giden kardeşlerimiz, kahramanlarımız gibi. Sonucunda bu hastalığı yenmek, herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesiyle olacaktır. Futbolcular olarak sırf insanlarımız mutlu olsun diye şu anda maçlarımıza çıkıyoruz. Biz de zor süreçten geçiyoruz. Herkes gitmek ve oynamak istemiyor ama ülkemizdeki insanların evine kapandığı bir ortamda biz onları mutlu etmek için belki de kendi sağlığımızı tehlikeye atıyoruz."

Öte yandan Yukatel Denizlispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Futbolcular ısınma, koşu ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanda, pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

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