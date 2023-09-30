Yukatel Merkezefendi Belediye: 77 - Galatasaray NEF: 93 | MAÇ SONUCU
Galatasaray Net, Yukatel Merkezefendi Belediye'yi deplasmanda 93-77'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda altı isim çift haneli skor üretirken Daniel Oturu'nun 20 sayısı ise Merkezefendi'ye yetmedi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Nef, Yukatel Merkezefendi Belediye deplasmanına konuk oldu.
Galatasaray, rakibini 93-77 mağlup etti ve yeni sezona galibiyetle başladı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Robinson 13, Hudson 16, Ömer Yasir Küçük 4, Berke Aygündüz 3, Alihan Demir 4, Bleijenbergh 3, Pecarski 14, Oturu 20
Galatasaray Nef: Martin 5, Walden 10, İsmet Akpınar 10, Sadık Emir Kabaca 14, Halilovic 9, Samet Geyik 8, Radebaugh 14, Yeboah 9, Buğrahan Tuncer 6, Göksenin Köksal 8
1. Periyot: 18-25
Devre: 40-46
3. Periyot: 56-73