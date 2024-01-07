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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yüksek aidat kavgasında komşular birbirine girdi: 5 yaralı

        Yüksek aidat kavgasında komşular birbirine girdi: 5 yaralı

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanda yapılan toplantıda, yüksek aidat nedeniyle çıkan kavga büyüdü. Komşuların tekme-tokat birbirine girdiği kavgada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan kişiler birbirilerinden şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:24 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:24
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        Yüksek aidat kavgası: 5 yaralı
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        Zonguldak'ta 'yüksek aidat' nedeniyle binada oturanlar arasında çıkan tekme-tokat kavgada 5 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Süleymanlar Mahallesi Yaşar Balcı Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

        Toplantı için bir araya gelen binada oturanlar arasında 'yüksek aidat' nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile komşular tekme-tokat birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis güçlükle tarafları ayırırken, kavga sırasında S.T., M.D. N.A., A.Ç. ve S.Ö. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        5 kişi tedavi sonrası taburcu olurken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi.

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