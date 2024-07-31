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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

        Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

        Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:16 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:16
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        Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
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        Yüksek Askeri Şura toplantısı yarın yapılacak. Toplantıda terfi, görev uzatma ve atama kararları ele alınacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

        YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

        Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

        YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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