Yüksek Askeri Şura toplantısı bekleniyor! YAŞ gündeminde neler var?
Türkiye gündeminde gözler Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına döndü. Birçok konunun ele alınacağı YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Peki, YAŞ ne zaman ve gündeminde neler var? İşte, detaylar...
Yüksek Askeri Şıra (YAŞ) toplantısı gündemdeki yerini aldı. Bu toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Peki, YAŞ ne zaman ve gündem maddeleri neler? İşte, detaylar...
YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) NE ZAMAN YAPILACAK?
YAŞ Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos 2024 Perşembe günü yapılacak. Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor.
YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) GÜNDEM MADDELERİ
- Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.
- YAŞ'ta generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.
- Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.
- Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.
Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.