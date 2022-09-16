Yüksek elektrik faturalarına elveda!

Hayatı kolaylaştıran elektrikli ev eşyaları ne yazık ki zaman zaman ev bütçesini zorlayabiliyor. Var olan ekonomik düzende şartları daha iyileştirebilmek için bazı püf noktaları bilmek gerekiyor. İşte tasarruf yapmanızı sağlayacak öneriler...

FIRIN KAPAĞINI AÇIK TUTMAYIN

Fırında yemek yapacaksanız mutlaka seramik ya da cam malzemeleri tercih edin. Yemek pişerken fırın kapağını açmayın. Kapağı her açtığınızda ısıyı kaybedersiniz ve ısıyı tekrar kazandırmak için elektrik tüketimi gereklidir. Yemek kontrolü için fırınınızın içerisinde bulunan ışığı kullanın.