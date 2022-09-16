Yüksek elektrik faturalarına elveda!

Hayatı kolaylaştıran elektrikli ev eşyaları ne yazık ki zaman zaman ev bütçesini zorlayabiliyor. Var olan ekonomik düzende şartları daha iyileştirebilmek için bazı püf noktaları bilmek gerekiyor. İşte tasarruf yapmanızı sağlayacak öneriler...
FIRIN KAPAĞINI AÇIK TUTMAYIN
Fırında yemek yapacaksanız mutlaka seramik ya da cam malzemeleri tercih edin. Yemek pişerken fırın kapağını açmayın. Kapağı her açtığınızda ısıyı kaybedersiniz ve ısıyı tekrar kazandırmak için elektrik tüketimi gereklidir. Yemek kontrolü için fırınınızın içerisinde bulunan ışığı kullanın.
BUZDOLABINIZI DOĞRU KONUMLANDIRIN
Buzdolabınızı güneş alan bir yere veya radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarının yanına koyarsanız, ısı almasını ve içinin soğumasını zorlaştırır. Dolap kendini sürekli soğutmaya çalışırsa bu durum elektrik faturanıza yansır.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE KARBONAT KULLANIN
Makinenizi düşük dereceli programa ayarlayarak yıkama sırasında içerisine 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bu yöntem düşük ısıda çamaşırlarınızın tertemiz olmasını sağlayacaktır. Bu sebeple daha temiz çamaşırlar için uzun programlar tercih etmenize gerek kalmayacak ve elektrikten tasarruf edeceksiniz.
NEMLİ ÇAMAŞIRLARI ÜTÜLEMEYİN
Çamaşırlarınızı asarken özenli davranın çünkü bu yöntem ütü gereksinimini azaltacaktır. Ütüleme işleminizi bitirmeden 5 dakika önce fişi çekin, ısı geri kalan çamaşırlarınızı ütülemeye yetecektir. Ütünüzün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlayın.
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