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Yüksek faiz inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2021 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. Temmuz ayında faaliyetteki bayram tatili kaynaklı gerilemeden sonra ağustosta bir yükselme yaşanırken Beklenti Endeksi pozitif tarafta devam ediyor. Güven Endeksi’nde sınırlı bir artış görülmekle birlikte, pandemi koşullarındaki iyileşme ve ekonomik normalleşmeye rağmen inşaatta uzun dönemli toparlanma için gerekli koşulların ortaya çıkmadığı görülüyor.

Yüksek faiz inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor
HABERTURK.COM

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2021 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre, temmuz ayında faaliyetteki bayram tatili kaynaklı gerilemeden sonra ağustosta bir yükselme görülürken beklenti endeksi pozitif tarafta devam ettti. Güven Endeksi’nde sınırlı bir artış görülmekle birlikte, pandemi koşullarındaki iyileşme ve ekonomik normalleşmeye rağmen inşaatta uzun dönemli toparlanma için gerekli koşulların ortaya çıkmadığına dikkat çekildi. Aynı zamanda Güven Endeksi’nin diğer endekslere göre düşük kalması, inşaat sektörü özelinde güven tesisinin diğer sektörlere kıyasla çok daha zor olduğuna işaret etti.

Hazır Beton Endeksi Ağustos Ayı Raporu verilerine göre beklenti dışındaki diğer endeksler, pandemi sonrasında Türkiye ekonomisinde toparlanmanın etkilerinin görüldüğü geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüksek göründü.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Ekonomideki genişleme göstergelerine rağmen inşaatın görece geri kalmasının temel nedeni, yüksek faiz olarak görülebilir. Temmuz ayında ipotekli ilk el konut satışları 5 bine kadar gerilemiş görünmektedir. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 128 bin olan ipotekli ilk el satışları bu yılın aynı döneminde 33 bine düşerek yüzde 74 gerilemiştir.” diye konuştu.

İkinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüyen Türkiye ekonomisindeki sektörler içerisinde inşaatın, tarımdan sonra en düşük pozitif büyüme oranına sahip olan sektör olduğunu belirten Yavuz Işık, “13 çeyrektir inşaat sektörü yüzde 3’ten yüksek bir büyüme performansı ortaya koyamamaktadır. İnşaat sektörünün 2009 küresel krizi öncesinde çeyrekler bazında ortalamada yüzde 9,8 ve kriz sonrasında 2010-2017 döneminde yüzde 11 olan büyüme rakamı, 2018’den bugüne -yüzde 4’e inmiştir. Bu boyutta bir düşüş, inşaat sektörü için planlı ve sürdürülebilir bir büyüme ihtiyacını ortaya koymaktadır.” dedi.

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