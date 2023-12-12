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        Haberler Gündem 'Yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama - Güncel haberler

        'Yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama

        Zonguldak'ta, 'yatırım danışmanlığı' adı altında yüksek kazanç vaadiyle 1 kişiyi 450 bin TL dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 18:32
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        'Yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama
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        Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtıp, yüksek kazanç vaadiyle 1 kişiyi 450 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Zonguldak'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan E.Ç. (20), U.K. (21), E.Y. (26) ve G.A. (25) tutuklanırken, Ş.S. (26) ise serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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