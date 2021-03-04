"Yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı

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Vatandaşların alışveriş için sıklıkla tercih ettiği İstiklal, Mecidiye, Gazi caddeleri ile semt pazarları ve toplu taşıma araçlarında ekipler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise kontrollü normalleşme döneminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen dinamik denetim modeli çerçevesinde, salgının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlerin her gün süreceği belirtildi.

Paylaşımda, "Samsun'u risk haritasında mavi kategorideki illerin arasına yükseltmenin ve yeniden örnek iller arasına girebilmemizin, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymanın yanı sıra eş, dost, akraba, hasta ve taziye gibi ziyaretleri de bir süre daha erteleyerek mümkün olacağını unutmayalım." ifadesine yer verildi.