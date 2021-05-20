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Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran komşusunu vurdu

Karaman'da, 19 yaşındaki M.Ö., yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran komşusu Emre T.'yi (29),pompalı tüfekle vurdu

Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran komşusunu vurdu
DHA

Karaman'da M.Ö. (19),yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran komşusu Emre T.'yi (29),pompalı tüfekle vurdu.

Çeltek Mahallesi 503 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında Emre T., komşusu M.Ö.'yü yüksek sesle konuştuğu için uyardı. M.Ö. tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde M.Ö., pompalı tüfekle Emre T.'ye ateş açtı.

Bacağından yaralanan Emre T. yere yığılırken, M.Ö. ise elektrikli bisikletiyle kaçtı. Emre T. çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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