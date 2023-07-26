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        Haberler Sağlık "Yüksek sıcaklıklar kalp rahatsızlıklarını artırıyor"

        "Yüksek sıcaklıklar kalp rahatsızlıklarını artırıyor"

        Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların kalp sağlığı üzerindeki etkilerine değinen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, "Yılın en sıcak günlerini yaşadığımız bugünlerde sağlığımız için hissettiğimiz veya henüz farkında olmadığımız riskleri de beraberinde geldi. Yaşanan sıcaklık artışları, kalp hastalığı riskini arttırırken, kalp krizi vakalarında da artış yaşanmasına neden oluyor" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:36
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        "Yüksek sıcaklıklar kalp rahatsızlıklarını artırıyor"
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        Aşırı sıcak ve nemli havaların özellikle hipertansiyon, kalp yetersizliği ve kalp-damar hastalığı olan kişiler için risk oluşturduğunu vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, "Terleme sonucunda yaşanan sıvı ve tuz kayıplarına bağlı olarak kalp atış hızında artışlar olabiliyor ve vücudun dengesi değişebiliyor. Hava sıcaklıkları kalp sağlığını doğrudan etkileyebilir ve kalp hastaları, yüksek tansiyon hastaları ve kalp yetmezliği hastaları için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda kalbin iş yükü artar tansiyon ve ritminde değişiklikler olur" diye konuştu.

        HALSİZLİK, BAŞ DÖNMESİ GÖZLENEBİLİR

        Sıcaklıklara karşı vücudun gardı olan terlemeye bağlı da sorunlar yaşanabileceğini belirten Dr. Erciyes, "Terlediğimiz zaman vücuttan sıvı ve mineral kaybı olur. Halsizlik, baş dönmesi gözlenebilir, damar içi pıhtılaşmaya eğilim artar. Ayrıca tıpta diüretik olarak bilinen idrar söktürücü gibi ilaçlar kullanan ve çok fazla terleyen kişiler daha fazla sıvı kaybedebilir. Sıvı kaybının önüne geçmek için ilaç tüketim sıklığını tekrar kontrol edebilir ve düzenli sağlık kontrolü yaptırarak olası risklerin önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

        Sıcak havaların en hissedilen etkilerinin baş dönmesi, göz kararması, halsizlik, yorgunluk ve beraberindeki tansiyon düşüklüğü olduğunu söyleyen Dr. Erciyes, "Vücutta oluşan mineral kayıplarını kalp ritim bozukluklarını tetikliyor ve bilinç bulanıklığı ve hatta bayılmalara da sebep olabiliyor" dedi.

        ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

        Alınacak önlemlere de değinen Dr. Erciyes, "Sıvı ihtiyacını yalnızca sudan almak önemli. Kahve, çay gibi içecekler su yerine geçmeyeceği için sıvı kaybının önüne geçilmesine engel olmaz. Sıcaklığın en yoğun olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalıdır ya da çıkıldığında ince ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Beslenmenize dikkat etmeli hafif, sindirimi kolay yiyecekler tüketilmeli ağır yağlı yiyeceklerden, kızartmalardan ve aşırı baharatlı gıdalardan uzak durulmalıdır. Kalp hastaları yaz öncesi ve sonrasında sağlık kontrollerini yaptırmalı ve ilaç kullanımlarını kardiyologlarına danışarak düzene sokmalıdır" diye konuştu.

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