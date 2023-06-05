Antioksidan özellikleri bulunduğundan vücudu tepeden tırnağa temizleme etkisi de gösterebiliyor, bu sayede en çok bilinen detoks yiyeceklerinden biri olarak kullanılıyor.

İçindeki potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürme konusunda yardımcı oluyor.

Yüksek tansiyona olan olumlu etkileri nedeniyle kalp ve damar sağlığını da koruyor.