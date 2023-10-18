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        Haberler Gündem Yükseköğretim Kurulu ve tüm üniversitelerden 'Filistin' için ortak bildiri

        Yükseköğretim Kurulu ve tüm üniversitelerden 'Filistin' için ortak bildiri

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye'deki tüm üniversiteler tarafından ortak bildiri ile kınandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 22:18 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:19
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        YÖK'ten Filistin için ortak bildiri
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        Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye'deki tüm üniversitelerin yönetimi tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği ve binlerce insanın hayatını kaybettiği saldırılara tepki çekmek amacıyla ortak bildiri yayımlandı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının kınandığı bildiride,

        "18 Ekim 2023 İsrail´in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını son dönemde artırarak devam ettirmesini; bu çerçevede 17 Ekim 2023 günü Gazze´deki El-Ehli Arap Hastanesi'ni hedef alarak, aralarında bebeklerin, çocukların ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırılarını Türkiye akademik camiası olarak şiddetle kınıyoruz. Söz konusu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz. Gazze´de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali söz konusudur. Tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyoruz. Bu bağlamda, akademik camia olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.

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        #YÖK Filistin
        #haberler
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