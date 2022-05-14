İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, doyumsuz bir manzara sunarken, fotoğraf sanatçılarının ise ilgi odağı oluyor.