Yüksekova'da görevli polis memuru trafik kazasında öldü
Hakkari Yüksekova'da görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli polis memuru, motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, müdürlüğün bünyesinde görevli Yavuz Akyüzlü'nün dün trafik kazası geçirdiği bildirildi.
AA'nın haberine göre; Akyüzlü'nün kazada hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.