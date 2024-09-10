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        Haberler Gündem Güncel Yüksekova'da özel gereksinimli çocuklara sandalye hediyesi | Son dakika haberleri

        Yüksekova'da özel gereksinimli çocuklara sandalye hediye edildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli çocuklara 11 tekerlekli sandalye ve ayakkabı hediye edildi. Kaymakam Mustafa Akın, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlamak için ailelerinin yükünü paylaşmak için canla başla çalışacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:57 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:57
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli çocuklara 11 tekerlekli sandalye ve ayakkabı hediye edildi.

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        Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğince, ilçedeki bir rehabilitasyon merkezinde etkinlik düzenlendi.

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        Etkinlikte özel gereksinimli çocuklara 11 tekerlekli sandalye ve spor ayakkabıları hediye edildi.

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        Programda konuşan Kaymakam Mustafa Akın, her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

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        Kaymakam Mustafa Akın, "Bu atmosferde çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Evlatlarımızın bundan sonra her türlü ihtiyaçlarında yanında olmaya, devletin imkanlarını seferber etmeye gayret göstereceğiz. Evlatlarımızı geleceğe hazırlamak için ailelerinin yükünü paylaşmak için canla başla çalışacağız" dedi.

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        Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu ise "Hiçbir özel gereksinimli kardeşimiz yalnız değil. Onların yanında ilk başta devletimiz, sonra biz varız" diye konuştu.

        #yerel haberler
        #Hakkari
        #Yüksekova
        #Özel gereksinimli çocuklar
        #engelli
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