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Yüksekova'da PKK'ya ait patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma operasyonunda, terör örgütü PKK'ya ait el bombaları, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yüksekova'da PKK'ya ait patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi
DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, tespit edilen 3 ayrı sığınakta, terör örgütü mensuplarına ait 100 kilo amonyum nitrat, 3 adet 60 hava mühimmatı, 4 el bombası, 13 doçka mühimmatı, 24 adet uçaksavar mühimmatı, 88 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 6 uçaksavar boş kovanı, 114 bixi mühimmatı, 16 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 12 HK 33 mühimmatı, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 doçka alev gizleyeni, 1 doçka sehpası, 1 sevk fişeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği gaz pistonu, 2 aydınlatma fişeği, 1 havan nişangahı, 1 sinyal güçlendirici, 1 akü, 41 tüp, 1 transistör, 1 kelepçe, 47 top elektrik kablosu, 44 adet ilaç, 18 serum iğnesi, 30 çift mekap ayakkabı, 4 jelikan-bidon, 1 boş şırınga, 1 bit ilacı, 4 böcek ilacı, 1 yelek, 1 top çamaşır ipiyle çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

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