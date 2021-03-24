Yüksekova'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

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İlçede iki gündür etkili olan yağış sebebiyle Vezirli ve Kilimli köylerinde bazı ev ve ahırları su bastı, Karabağ köyü yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kilimli köyü sakinlerinde Abidin Gündüz, yaptığı açıklamada, yağışlardan dolayı mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Köydeki 15 ahırı su bastığını ifade eden Gündüz, "İl özel idaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri geldi şu anda suyun önüne set çekiyorlar. Suyun akış yönünü değiştiriyorlar. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Karabağ köyünden Fesih Düzen de heyelan nedeniyle köy yolunun kapandığını ifade etti.