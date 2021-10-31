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Yüksekova’da karla karışık yağmur etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tarafından yapılan uyarılardan sonra Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur başladı

Yüksekova’da karla karışık yağmur etkisini gösterdi
İHA

Yüksekova ilçesinde haftalardır soğuk havalar etkisini sürdürürken, bugün akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterdi. Cilo dağlarının yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürünürken, ilçe merkezinde başlayan karla karışık yağmur ise hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan yaşanacak olumsuz bir durum için Yüksekova Belediyesinin karla mücadele ekipleri ve Karayolları ekipleri hazır bekleniyor.

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