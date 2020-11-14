Yüksekovalı öğrenciler oyun etkinliğinde buluştu - HAKKARİ

Şehir Stadı'nda 10 okulun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak öğretmenleriyle oyunlar oynadı.Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, velilerin de katıldığı etkinlikte çocuklarla sohbet edip, bir süre oyunlarına ortak oldu.Renkli anların yaşandığı etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri de katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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