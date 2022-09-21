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Yüksel Yıldırım: "Kulübü satmaya hazırım"

Samsunspor Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübü isteyene satmaya hazır olduğunu, indirim de yapabileceğini söyledi

Yüksel Yıldırım:
İHA

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medyada bir taraftarın paylaşımına cevap vererek, kulübü satabileceğini çıkışında bulundu. Bir taraftarın, eski başkan İsmail Uyanık ile Yüksel Yıldırım’ın fotoğrafını paylaşıp, "Keşke kulübü ekonomik olarak Yüksel Yıldırım, futbol olarak İsmail Uyanık yönetseydi. Tekrar bir arayı düzeltse Samsunspor adına daha güçlü olacak eminim" yazdı.

"Siz beni yolunacak kaz mı görüyorsunuz?"
Başkan Yıldırım da bu paylaşıma karşılık, "Siz beni yolunacak kaz mı görüyorsunuz? Kulübü isteyene satmaya hazırım. Varsa nakit paranız indirim de yapmaya hazırım. Hemen konuşalım. Öyle davul bende ve tokmak başkasında yok artık! 2. Lig'de ilk sene bir kere lider olmamıştık. O günleri çok çabuk unuttunuz. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

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