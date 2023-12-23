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        Yüksel Yıldırım: Samsunspor ligde kalacaktır

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı kulübün transfer yasağına rağmen kümede kalacağını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:25
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        Yüksel Yıldırım: Samsunspor ligde kalacaktır
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        FIFA tarafından iki dönem transfer yasağı getirilen Samsunspor’un cezası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 'kış ve yaz' transfer dönemleri dahil olmak üzere onandı. Bu süreçte transfer yapamayacak olan Karadeniz temsilcisinde Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, takımın kümede kalacağına inandığını ifade etti.

        "SAMSUNSPOR LİGDE KALACAKTIR"

        "Biz bize yeteriz ve birlikte başaracağız Samsun" etiketiyle paylaşım yapan Başkan Yıldırım, "Bugün bir kez daha gördük ki; İçimizdeki İrlandalılar nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Samsunspor, bu Şehr-i Samsun halkının inancı ve tek yürek desteği ile ayakta ve ligde kalacaktır. İnananların hikayesi mutlu biter" dedi.

        Başkan Yıldırım’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, birçok taraftar alınan cezadan dolayı yönetime ağır eleştirilerde bulundu, bazı taraftarlar da destek mesajı verdi.

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