Yüksel Yıldırım: TFF 1. Lig Play-off final maçını seyircili oynamak istiyoruz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nuri Sana Tesisleri’de bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen açıklamada Play-off sürecin yönelik hazırlıklar gündeme geldi.

Maça iyi hazırlanmak zorunda olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Samsun’da yaşayan Samsunsporluyum diyen herkesin desteğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla son maçın son saniyesine kadar son düdük çalana kadar biz bu hayalimizden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz Ve bunu çok net bir şekilde ortaya koyacağız. Bu 3 maçlık periyotta önce geçmemiz gereken Altınordu var. Bu maç içinde hazırlıklarımıza başladık. Zaten 2 defa oynamıştık. Tabi lig statüsünden farklı oynanacağı için daha iyi hazırlanmalıyız” dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise Play-off finali için isteğinden bahsederek, “Türkiye Futbol Federasyonu’na seslenmek istiyorum. Madem Türkiye Kupası finalini seyircili oynatıyor, biz de buradan ister biz olalım finalde ister başka takımlar olsun. TFF 1. Lig’in Play-off final maçını kısıtlı da olsa seyircili oynamak istiyoruz. Yapmış olduğumuz hatalardan dolayı Şampiyonlar Ligi finali maalesef Türkiye’den alındı. Biz de bunun aksini dünyaya göstermek istiyoruz. Bu bir yanlış karardı. Türkiye’de final maçlarında kısıtlı da olsa seyircili oynanabilir. Bunu Futbol Federasyonu bizim üzerimizden veya bu fırsatı göstermelidir. Bunu ben çok arzu ediyorum” diye konuştu.