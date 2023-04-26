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“Yükselen Anadolu” sahaya çıkıyor

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Bakan Murat Kurum’un da bulunduğu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Emre Mor ve Alexandru Maxim’un gibi ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla sahaya çıkıyor. Bakan Kurum ile depremzede çocukların “Yükselen Anadolu” takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı özel maç 27 Nisan Perşembe günü saat 15.00’de TFF Riva Tesislerinde oynanacak. Özel maçı ünlü hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

“Yükselen Anadolu” sahaya çıkıyor
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.

Depremin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig’de top koşturan ünlü futbolcularla maç yapacak. Bakan Murat Kurum da Yükselen Anadolu takımında sahada olacak.

Arda Turan ve depremi Hatay’da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel takımların teknik direktörlüğünü yapacak karşılaşmada Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Emre Mor, Kazım Sangare, Ertuğrul Çetin, Marek Hamsik, Salih Uçan, Alexandru Maxim, Necip Uysal, Doğukan Özkan’ın aralarında bulunduğu ünlü futbolcular yeşil sahada depremzedelerle top koşturacak.
Özel karşılaşmayı birçok kritik müsabakada düdük çalan, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır yönetecek.

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