ALTIN FİYATLARI 12 Ocak Perşembe günü yani haftanın üçüncü iş gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Gram altın fiyatları bin 154 lira, çeyrek altın fiyatları ise bin 880 lira üzerinde güne başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 12 Ocak alış - satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...