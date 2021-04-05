Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 451,16 liradan cumhuriyet altını ise 2.940,90 liradan işlem görüyor. İşte 5 Nisan çeyrek altın gram altın fiyatları...