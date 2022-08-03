Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini güçlendirmesi ve jeopolitik riskler nedeniyle altına olan talebin arttığını ifade etti.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gitmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunmasına karşın Amerikan televizyon kanalı CNN, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

Konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

3 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Gram altın fiyatı kritik eşik olan bin lirayı geçtiğimiz günlerde aşmıştı. Altının gram fiyatının bin liranın üzerindeki seyrine devam etmesi nedeniyle vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki güncel altın fiyatlarına göre çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? İşte 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü güncel altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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